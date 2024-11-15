كوريا الجنوبية تطوّر أشباه موصلات خاصة بأسلحتها

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قررت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية تنفيذ خطة لتطوير أشباه موصلات دفاعية خاصة بالأجهزة العسكرية الكورية.جاء ذلك في "استرتيجية تطوير أشباه الموصلات الدفاعية" التي أعلنت عنها الإدارة الكورية في منتدى تطوير أشباه الموصلات الدفاعية الذي نظمته بالتعاون مع الاتحاد الكوري للتأمين ضد الحرائق في العاصمة سيول اليوم.وتحتوي الاستراتيحية على رؤية "إنشاء بيئة خاصة لتنمية قدرات قوية في أشباه الموصلات المتقدمة حتى عام 2030" من أجل تأمين القدرات المحلية على إنتاج أشباه الموصلات الدفاعية وتكوين البيئة الخاصة بها وبناء نظام للدعم.وطرحت الإدارة الكورية 12 مهمة ترويجية، بما في ذلك تطوير شرائح أشباه الموصلات الدفاعية للأغراض العامة لنظام الأسلحة الكورية، وتعزيز تطوير نظام أسلحة متطور يركز على أشباه الموصلات، ورعاية مجموعة من الشركات المتخصصة لكل عملية دفاعية لأشباه الموصلات، وإنشاء وتشغيل منظمة متخصصة.كما تخطط لمراجعة أوضاع تطبيق أشباه الموصلات الدفاعية في أنظمة الأسلحة المحلية، وبناء على ذلك، سيتم اختيار أشباه الموصلات الشائعة التي يمكن تطبيقها على أنظمة الأسلحة المتعددة وتعزيز تطويرها.بالإضافة إلى ذلك، قررت العمل على سن "قانون دعم صناعة أشباه الموصلات الدفاعية" لتعزيز صناعة أشباه الموصلات الدفاعية المحلية.