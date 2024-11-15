الزعيم الكوري الشمالي يستقبل وفدا حكوميا روسيا

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استقبل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وزير الموارد الطبيعية الروسي "ألكسندر كوزلوف" الذي زار كوريا الشمالية على رأس وفد حكومي رسمي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن كيم التقى بالوزير الروسي في مقر حزب العمال الحاكم أمس، حيث أكد على أن أبعاد التضامن والتعاون بين بيونغ يانغ وموسكو أصبحت أوثق وأكبر، وتشمل مختلف المجالات، بعد توقيع معاهدة المشاركة الاستراتيجية مؤخرا بين البلدين. كما أكد على أنه يجب على الطرفين تعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، والتعاون على نطاق أوسع وبطريقة متعددة الأوجه بالتوازي مع وصول العلاقات الودية والتعاونية بين البلدين إلى مستوى استراتيجي جديد. وكان الوفد الحكومي الروسي قد وصل إلى بيونغ يانغ أول من أمس الأحد لحضور الاجتماع الـ11 للجنة التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين البلدين. وأشار التقرير إلى أن مسؤولين على مستوى العمل من البلدين يجرون حاليا محادثات لتحقيق التعاون في كل مجال بما يعكس بروتوكولات الاجتماع. وقال إنه خلال مأدبة عشاء ترحيبية أقيمت للوفد الروسي مساء أمس، قال الوزير كوزلوف إن الصداقة بين قائديْ كوريا الشمالية وروسيا والتعاون الثنائي والدعم، كلها أمور تمثل نموذجا يُحتذى به، معربا عن رغبة بلاده في توسيع وتطوير العلاقات الودية مع بيونغ يانغ.ومن ناحية أخرى، وصل أيضا إلى بيونغ يانغ أمس وفد من الأكاديمية العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، برئاسة الجنرال "فلاديمير زارودنيتسكي".