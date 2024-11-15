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الدولية

سيول تشدد على ضرورة منع كوريا الشمالية من تقديم دعم عسكري لروسيا

Write: 2024-11-19 12:59:58Update: 2024-11-20 10:01:42

سيول تشدد على ضرورة منع كوريا الشمالية من تقديم دعم عسكري لروسيا

Photo : YONHAP News

أكد  وزير  الخارجية الكوري  الجنوبي  "جو تيه  يول"  على  ضرورة  بذل  جهود  مشتركة مع  الولايات  المتحدة لمنع  كوريا  الشمالية من  تطوير  أسلحة  نووية  أو  تقديم  دعم  عسكري  لروسيا.
جاء  ذلك  في  كلمة  تهنئة  عبر  الفيديو وجهها  الوزير  "جو"  إلى  المنتدى  الاستراتيجي الكوري  الأمريكي  التاسع الذي  عقد  في  مركز  الدراسات الاستراتيجية  والدولية  في  العاصمة  الأمريكية واشنطن  أمس،  حيث  اعترف  بوجود  مخاوف  بشأن  تأثير  نتائج  الانتخابات  الرئاسية الأمريكية  على  التحالف بين  سيول  وواشنطن، لكنه  أكد  في  الوقت  نفسه  على  أن  هذا  التحالف سوف  يستمر  في  التطور  والوصول إلى  أعلى  مستوى  من  التعاون.
وشدد  وزير  الخارجية على  أن  تصرفات كوريا  الشمالية  تزعزع  الاستقرار  في  منطقة  شمال  شرق  آسيا  وفي  العالم أجمع،  مشيرا  إلى  أن  إرسال  كوريا  الشمالية لقوات  وأسلحة  إلى  روسيا  لدعمها في  الحرب  ضد  أوكرانيا،  أمر  يهدد  أوربا  بشكل  مباشر  ويزلزل  المشهد الأمني  ​​في  منطقة  المحيطين الهندي  والهادئ  أيضا.
وأكد  على  أن  أي  محاولة لوقف  الحرب  في  أوكرانيا  لن  تكون  كافية  دون  معالجة الدعم  غير  القانوني الذي  تقدمه  كوريا  الشمالية  لروسيا، وأن  أي  محاولة لوقف  الدعم  العسكري الذي  تقدمه  كوريا  الشمالية  لروسيا لن  تكتمل  دون  بذل  جهود  متزامنة  لنزع  السلاح  النووي من  كوريا  الشمالية".
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