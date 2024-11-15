المنتخب الكوري لكرة القدم يواجه نظيره الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية

Photo : YONHAP News

سيواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم نظيره الفلسطيني مساء اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.وسوف يخوض المنتخب الكوري بقيادة المدرب "هونغ ميونغ بو" مباراته السادسة أمام المنتخب الفلسطيني ضمن المجموعة الثانية في التصفيات الثالثة لبطولة كأس العالم، في العاصمة الأردنية عَمّان.وحاليا يحتل المنتخب الكوري صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بعد 4 انتصارات وتعادل واحد. وإذا فاز على نظيره الفلسطيني فسوف يزداد احتمال تأهله إلى النهايئات.ويسعى المنتخب الكوري الذي فاز في آخر مبارياته على نظيره الكويتي بـ3 مقابل هدف واحد، إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في منطقة الشرق الأوسط.وتقام هذه المباراة في موقع محايد، وهو عَمّان بسبب الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية.ويتصدر المنتخب الكوري الجنوب الذي يحتل المركز الـ22 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بينما يحتل المنتخب الفلسطين، المصنف في المركز 100، المرتبة الأخيرة ضمن المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين و3 خسائر.