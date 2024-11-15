مسؤول أمريكي كبير يؤكد تحمّل سيول جانبا كبيرا من تكاليف الدفاع

أعرب "كيرت كامبل" نائب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تواصل حكومة الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" التي ستنطلق في شهر يناير القادم، تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسب النهج الذي سارت عليه الحكومة الأمريكية الحالية.وقال كامبل خلال المنتدى الاستراتيجي التاسع بين كوريا والولايات المتحدة، الذي عقد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أمس، إن الولايات المتحدة نشرت قوات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وظلت تشارك في تلك المنطقة بنشاط، مؤكدا على أن التحالف الأمريكي مع اليابان وكوريا الجنوبية يلعب دورا كبيرا في المشاركة العسكرية الأمريكية في المنطقة.وأكد كامبل أن الولايات المتحدة توصلت مؤخرا إلى اتفاقية سخية وودية للغاية لتقاسم تكاليف الدفاع مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وقد أعربت كوريا الجنوبية من خلال الاتفاقية عن رغبتها في الحفاظ على الانتشار والمشاركة الأمريكية الأمامية.وأضاف أن الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة تعتبر فترة صعبة، معربا عن أمله في أن تكون الشخصيات الرئيسية التي ستنضم إلى حكومة ترامب الجديدة من الموظفين الحكوميين الذين يفهمون معنى وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ودعا كامبل كوريا الجنوبية للاتصال بالرئيس المنتخب ترامب في أقرب وقت وإقناعه بأن التحالف بين الكوري الأمريكي مفيد للولايات المتحدة.