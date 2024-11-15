تخصيص 15 مايو كيوم تذكاري وطني للملك سيجونغ بدءا من العام القادم

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تخصيص يوم الـ15 من مايو، وهو اليوم الذي وُلد فيه الملك "سيجونغ" عاهل مملكة جوسون، ليكون يوما تذكاريا وطنيا، اعتبارا من العام القادم.وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعديل "اللوائح الخاصة بالأيام التذكارية الوطنية"، بحيث يتم التركيز على تحديد "يوم ميلاد الملك سيجونغ" في الـ15 من مايو باعتباره يوما تذكاريا جديدا.يذكر أن الملك سيجونغ وُلد في 15 مايو 1397.وأوضحت الحكومة أنها قررت تحديد هذه الذكرى السنوية بشكل منفصل عن يوم الحروف الكورية "هان غُل"، الذي يحيي ذكرى اختراعها بواسطة الملك سيجونغ، حيث إنه حقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والمجتمع والثقافة والدفاع الوطني.وأضافت الوزارة أنها ستقوم بالتعاون مع هيئة التراث الوطني الكوري بتوريث وتطوير روح الملك العظيم المتمثلة في حب الشعب والاستقلال والنهج العملي، من خلال تنظيم فعاليات متعددة.