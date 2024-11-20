الشرطة توصي بتوجيه اتهامات لابنة الرئيس السابق مون جيه إين

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سلمت الشرطة إلى النيابة العامة قضية القيادة تحت تأثير الكحول ضد ابنة الرئيس السابق "مون جيه إين"، التي صدمت سيارة أجرة بسيارتها الشهر الماضي.وقالت شرطة منطقة "يونغ سان" في سيول أمس الثلاثاء إنها أحالت قضية "مون ديه هيه" إلى النيابة العامة، وأوصت بتوجيه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول في انتهاك لقانون المرور.وقد اصطدمت سيارة "مون ديه هيه" بسيارة أجرة في أثناء تغيير الحارات أمام فندق هاملتون في منطقة إي تيه وان في سيول حوالي الساعة 2:15 صباحا يوم 5 أكتوبر، مما تسبب في إصابات طفيفة لسائق التاكسي.وفي ذلك الوقت، تبين أن تركيز الكحول في دم "مون ديه هيه" بلغ 0.149%، وهو أعلى بكثير من مستوى 0.08% لإلغاء رخصة القيادة.وتم استجواب "مون" في مركز الشرطة يوم 18 أكتوبر لمدة أربع ساعات، وقالت الشرطة بعد ذلك إنها اعترفت خلال الاستجواب بمعظم التهم الموجهة إليها.وفي البداية، فكرت الشرطة في التوصية بتوجيه تهمة أكثر خطورة وهي الإهمال المسبب للإصابة بموجب قانون الحالات الخاصة المتعلقة بتسوية حوادث المرور، لكنها قررت عدم التوصية بعد أن لم يقدم سائق التاكسي تقريرا طبيا.