تطبيق تليغرام ينشئ خطا ساخنا مع هيئة الاتصالات الكورية

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قالت هيئة الاتصالات في كوريا الجنوبية إن خدمة الرسائل العالمية "تليغرام" أنشأت خطا ساخنا وعيّنت ضابطا خاصا لحماية الشباب في محاولة لوقف جرائم الجنس العميق.وأوضحت هيئة الاتصالات الكورية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن تطبيق تليغرام شارك المعلومات معها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن كانت الهيئة قد أبلغت تليغرام بانتشار محتويات للاستغلال الجنسي العميق، يتم توزيعها من خلاله، وطلبت من تليغرام تعيين ضابط خاص لحماية الشباب.وقد استجابت خدمة تليغرام لذلك الطلب في غضون يومين وقدمت عنوان البريد الإلكتروني للخط الساخن.وتخطط هيئة الاتصالات الكورية للتعاون مع تليغرام لضمان قدرة الضابط على أداء واجباته بفعالية بموجب قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات.ويشمل ذلك إدارة المحتويات الضارة وحظرها، وتطوير تدابير لحماية الشباب من مثل هذا المحتويات.