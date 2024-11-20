الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

تطبيق تليغرام ينشئ خطا ساخنا مع هيئة الاتصالات الكورية

Write: 2024-11-20 11:01:04

تطبيق تليغرام ينشئ خطا ساخنا مع هيئة الاتصالات الكورية

Photo : KBS News

قالت هيئة الاتصالات في كوريا الجنوبية إن خدمة الرسائل العالمية "تليغرام" أنشأت خطا ساخنا وعيّنت ضابطا خاصا لحماية الشباب في محاولة لوقف جرائم الجنس العميق.

وأوضحت هيئة الاتصالات الكورية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء أن تطبيق تليغرام شارك المعلومات معها في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن كانت الهيئة قد أبلغت تليغرام بانتشار محتويات للاستغلال الجنسي العميق، يتم توزيعها من خلاله، وطلبت من تليغرام تعيين ضابط خاص لحماية الشباب.

وقد استجابت خدمة تليغرام لذلك الطلب في غضون يومين وقدمت عنوان البريد الإلكتروني للخط الساخن.

وتخطط هيئة الاتصالات الكورية للتعاون مع تليغرام لضمان قدرة الضابط على أداء واجباته بفعالية بموجب قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات.

ويشمل ذلك إدارة المحتويات الضارة وحظرها، وتطوير تدابير لحماية الشباب من مثل هذا المحتويات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;