أوكرانيا تطلق صواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع على روسيا لأول مرة

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أفادت بعض التقارير بأن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع على روسيا لأول مرة منذ أن سمح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالاستخدام المحدود لتلك الصواريخ.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش المعروفة اختصارا باسم "أتاكمز"، في الساعة 3:25 صباحا في غارة على منشأة في منطقة "بريانسك" الروسية.وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خمسة من تلك الصواريخ في منتصف الرحلة وألحقت أضرارا بالسادس، وقد سقطت شظايا الصاروخ التالف على أراضي منشأة عسكرية، ولكن لم تقع إصابات أو أضرار.ويعد هذا الهجوم هو الأول الذي تستخدم فيه أوكرانيا أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق روسيا منذ أن رفع بايدن القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لتلك الصواريخ قبل بضعة أيام.