الرئيس يون يعقد محادثات مع قادة بريطانيا وجنوب إفريقيا

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" محادثات قمة مع رئيس الحكومة البريطانية ورئيس جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أمس الثلاثاء.وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" في مدينة "ريو دي جانيرو"، أدان الجانبان بشدة التعاون العسكري غير المشروع بين كوريا الشمالية وروسيا.كما أقر يون وستارمر بالتحديات الأمنية المترابطة بين شمال شرق آسيا وأوربا، واتفقا على التعاون في جهود السلام وإعادة الإعمار في أوكرانيا، وكذلك تسريع المفاوضات لترقية اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، والتواصل الوثيق لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة الخالية من الكربون.ومن ناحية أخرى، ركزت المباحثات بين الرئيس الكوري ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" على مناقشة التعاون في سلاسل التوريد للمعادن الحيوية.وأوضح يون خطة لإطلاق حوار حول المعادن الحيوية بين كوريا وأفريقيا خلال "مؤتمر التعدين إندابا"، وهو مؤتمر تعدين أفريقي من المقرر أن يعقد في جنوب إفريقيا في فبراير القادم، وطلب دعم رامافوزا لهذه المبادرة.واتفق الجانبان أيضا على مواصلة التعاون لضمان إصدار المجتمع الدولي رسالة صارمة ضد استفزازات كوريا الشمالية وتعاونها العسكري مع روسيا.