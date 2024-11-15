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الرياضة

المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ينجح في التعادل مع كوريا في التصفيات الآسيوية

Write: 2024-11-20 11:02:36Update: 2024-11-20 11:13:44

المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ينجح في التعادل مع كوريا في التصفيات الآسيوية

Photo : YONHAP News

تعادل منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم مع المنتخب الفلسطيني بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ملعب عَمّان الدولي في العاصمة الأردنية، ضمن التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، لتنتهي سلسلة انتصارات المنتخب الكوري في أربع مباريات.

وفشل منتخب كوريا الجنوبية بقيادة المدرب "هونغ ميونغ بو" في الفوز بمباراة المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، حيث تمكن المنتخب الفلسطيني من تسجيل هدف في الدقيقة 12، لكن قائد المنتخب الكوري "سون هُنغ مين" سجل هدف التعادل بعد ثلاث دقائق.

وجاء هذا التعادل بعد شهرين من تعادل المنتخبين أيضا بدون أهداف في مباراتهما الأولى ضمن المجموعة الثانية.

وعلى الرغم من هذه النتيجة، حافظت كوريا الجنوبية على صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة.

وكان هدف "سون" هو هدفه الدولي رقم 51، مما منحه المركز الثاني في قائمة هدافي كوريا الجنوبية على مر العصور في المباريات الدولية.
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