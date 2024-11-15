يون يطالب مجموعة العشرين بدعم مبادرة الطاقة الخالية من الكربون

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طلب الرئيس "يون صوك يول" من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين دعمها لتعزيز مبادرات الطاقة الخالية من الكربون في كوريا الجنوبية.ووجّه الرئيس هذا النداء أمس الثلاثاء خلال الدورة الثالثة لقمة مجموعة العشرين في البرازيل، مشددا على الدور المهم لمبادرات الطاقة الخالية من الكربون في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وسد فجوة التحول في مجال الطاقة.وكان الرئيس الكوري قد اقترح مبادرة الطاقة الخالية من الكربون خلال خطابه الرئيسي أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي، ثم أطلقت الحكومة الكورية مجموعة عمل عالمية لهذا الغرض الشهر الماضي.وتعهد يون بتوسيع دعم كوريا الجنوبية ومساعدتها للدول المتضررة من تغير المناخ حتى تتمكن من التغلب على أزمة المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة.وفي هذا الإطار، سلط يون الضوء على التزام كوريا الجنوبية بالمساهمة بمبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار أمريكي في صندوق المناخ الأخضر، وهو التعهد الذي قطعه أمام قمة مجموعة العشرين العام الماضي.