صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.2%

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قرر صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة، إلى 2.2%.وقال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.2% بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات على الرغم من التباطؤ في انتعاش الطلب المحلي.وكان صندوق النقد قد توقع في شهر أكتوبر من العام الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لعام 2024 إلى 2.2%، ثم رفع توقعاته إلى 2.3%، ثم إلى 2.5% في شهريْ يناير ويوليو الماضيين، على التوالي.وتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2% في العام القادم، وهو أقل من توقعاته السابقة بـ0.2%.كما توقع أن يصل معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى 2% في العام القادم.وأعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من اتساع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكوري، مشددا على ضرورة أن تنتهج كوريا الجنوبية سياسات قوية تهدف إلى تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادي.