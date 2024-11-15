كوريا الشمالية وروسيا تعقدان اجتماعا للجنة الاقتصادية المشتركة في بيونغ يانغ

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عقدت كوريا الشمالية وروسيا اجتماعا للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما في بيونغ يانغ.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الجلسة الحادية عشرة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة عُقدت أمس الثلاثاء بحضور وزير الاقتصاد الخارجي الكوري الشمالي "يون جونغ هو"، ووزير الموارد الطبيعية الروسي "ألكسندر كوزلوف"، والسفير الروسي لدى بيونغ يانغ "ألكسندر ماتسيغورا"، حيث ناقش الجانبان التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة.ورغم أنه من المتوقع أن يوقع الجانبان على بروتوكول يشمل نتائج الاجتماع، إلا أن بعض المراقبين يرون أنه لن يتم الكشف عن محتويات البروتوكول، لأن التبادلات الاقتصادية بين كوريا الشمالية وروسيا قد تنتهك العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وقد تم إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين بيونغ يانغ وموسكو في عام 1996، كهيئة استشارية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد استقبل وزير الموارد الطبيعية الروسي "كوزلوف" يوم الاثنين الماضي في بيونغ يانغ.وكانت تلك هي المرة الأولى التي يستقبل فيها زعيم كوري شمالي رئيس الجانب الروسي في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين كوريا الشمالية وروسيا.