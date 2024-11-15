واشنطن تقول إن كوريا الشمالية لم تثبت تكنولوجيا إعادة دخول الصواريخ للغلاف الجوي

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قال قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال "سامويل بابارو" إن كوريا الشمالية لم تثبت بعد تكنولوجيا إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، اللازمة لتهديد الأراضي الأمريكية بصواريخها الباليستية العابرة للقارات.وأدلى الأدميرال "بابارو" بهذه التصريحات في حوار مع مؤسسة "بروكينغز" الأمريكية أمس الثلاثاء في واشنطن.وأضاف أن الارتفاع الأعلى للصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية في شهر أكتوبر الماضي قد تجاوز 7 آلاف كيلومتر، وهو ما يدل على أن كوريا الشمالية قد تكون لديها قدرة صاروخية على ضرب جميع الأراضي الأمريكية.وأكد أن كوريا الشمالية لم تتمكن بعد من تطوير التكنولوجيا الخاصة بإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، لكنه حذر من أنها مستمرة في إجراء اختبارات لتحقيق ذلك الغرض.وتوقع الأدميرال "بابارو" أن تحصل كوريا الشمالية على التكنولوجيا الروسية الخاصة بالغواصات والدفع الصاروخي من خلال تعاونها العسكري مع روسيا.