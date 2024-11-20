انخفاض أسعار المنتجين في كوريا خلال أكتوبر للشهر الثالث على التوالي

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بنسبة أكثر من 10%.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات انخفاضا بنسبة 0.1% في أكتوبر مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 119.2 نقطة.وانخفض المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، للشهر الثالث على التوالي منذ شهر يوليو الماضي.وارتفع المؤشر بنسبة 1% في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث سجل ارتفاعا لـ15 شهرا متتالية.ويرجع السبب في الانخفاض الطفيف في أسعار المنتجات في أكتوبر إلى تراجع أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 8.7%.وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الصناعية سجلت زيادة بنسبة 0.2% بسبب الارتفاع في أسعار النفط والغاز والماء والكهرباء.