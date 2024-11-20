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الاقتصادية

انخفاض أسعار المنتجين في كوريا خلال أكتوبر للشهر الثالث على التوالي

Write: 2024-11-20 13:22:37

انخفاض أسعار المنتجين في كوريا خلال أكتوبر للشهر الثالث على التوالي

Photo : KBS News

انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر الماضي بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بنسبة أكثر من 10%.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات انخفاضا بنسبة 0.1% في أكتوبر مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 119.2 نقطة.

وانخفض المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، للشهر الثالث على التوالي منذ شهر يوليو الماضي.

وارتفع المؤشر بنسبة 1% في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث سجل ارتفاعا لـ15 شهرا متتالية.

ويرجع السبب في الانخفاض الطفيف في أسعار المنتجات في أكتوبر إلى تراجع أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 8.7%.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الصناعية سجلت زيادة بنسبة 0.2% بسبب الارتفاع في أسعار النفط والغاز والماء والكهرباء.
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