مخابرات كوريا الجنوبية تؤكد انضمام قوات كورية شمالية لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن الجنود الكوريين الشماليين الذين تم إرسالهم إلى روسيا قد انضموا إلى القوات المحمولة جوا ومشاة البحرية الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.جاء ذلك في اجتماع للجنة المخابرات البرلمانية عقد اليوم الأربعاء، حيث قدمت وكالة المخابرات تقريرا لأعضاء اللجنة حول التطورات التي حدثت بشأن القوات الكورية الشمالية المرسلة إلى روسيا.وأضافت الوكالة في هذا التقرير أن أكثر من 11 ألف جندي كوري شمالي قد انضموا إلى القوات المحمولة جوا ومشاة البحرية الروسية في منطقة كورسك بعد تلقى تدريبات في شمال شرق روسيا، وأن بعض هؤلاء الجنود الكوريين الشماليين قد شاركوا في المعارك ضد أوكرانيا.وقالت إنها تراقب عن كثب حجم الأضرار التي تتعرض لها القوات الكورية الشمالية المشاركة في المعارك في الخطوط الأمامية، كما ستراقب أنواع الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا العسكرية التي ستحصل عليها كوريا الشمالية من روسيا، مشيرة إلى أن هناك احتمالا بأن يقوم الزعيم الكوري الشمالي بزيارة إلى روسيا.