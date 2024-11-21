الرئيس يون يعود إلى البلاد من جولته في بيرو والبرازيل

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عاد الرئيس "يون صوك يول" إلى العاصمة سيول صباح اليوم بعد رحلة استغرقت أسبوعا وشملت كلا من بيرو والبرازيل، حيث حضر اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، وقمة مجموعة العشرين.وهبطت الطائرة الرئاسية التي كانت تقل "يون" والوفد المرافق له في قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ غي" في حوالي الساعة 5:40 صباحا.وكان "يون"، الذي غادر إلى أمريكا الجنوبية يوم الخميس الماضي، قد حضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في "ليما" عاصمة بيرو، ثم سافر إلى مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.وخلال فترة إقامته التي استمرت 4 أيام في "ليما"، عقد "يون" قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، بالإضافة إلى محادثات ثنائية منفصلة مع كل من "إيشيبا" والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، على هامش قمة "آبيك". وخلال تلك المحادثات، تمت مناقشة الردود على إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا، وقضايا إقليمية وعالمية أخرى.وفي قمة "آبيك" وقمة مجموعة العشرين، أدان "يون" بشدة التعاون العسكري غير المشروع بين موسكو وبيونغ يانغ، ودعا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لوقفه.