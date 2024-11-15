كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تطلق هيئة للتعاون الثلاثي

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان رسميا هيئة مخصصة للتعاون الثلاثي.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء إن الاجتماع الافتتاحي للهيئة عُقد في سيول، بحضور كبار مسؤولي وزارات الخارجية من الدول الثلاث، حيث أشاد المشاركون أشادوا بالتقدم المحرز في التعاون الثلاثي منذ قمة "كامب ديفيد"، وناقشوا كيفية تشكيل وتشغيل الهيئة.وسوف يتم تقاسم منصب الأمين العام وتشغيل الهيئة العامة بين الدول الثلاث بالتناوب، على أن تتولى كل دولة منصب الأمين العام لمدة عامين، وسوف تكون كوريا الجنوبية أول أمين عام، وتليها الولايات المتحدة ثم اليابان.وكان قادة الدول الثلاث قد أعلنوا عن خطط لإنشاء هيئة ثلاثية خلال قمتهم الأسبوع الماضي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.وأوضحت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستعمل مع الولايات المتحدة واليابان لتنسيق المشروعات الجارية في مجالات مختلفة مثل الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة وتبادل الأفراد.