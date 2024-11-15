كوريا الشمالية وروسيا توقعان بروتوكولا لتوسيع التعاون الاقتصادي

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية وروسيا وقعتا بروتوكولا لتوسيع التعاون، بعد اجتماع لجنتهما المشتركة حول الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا في بيونغ يانغ.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس أن البلدين وقعا الاتفاق أمس في ختام الاجتماع الحادي عشر للجنة الحكومية الدولية للتعاون في التجارة والاقتصاد والعلوم، الذي عقد برئاسة كل من وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية لكوريا الشمالية "يون جونغ هو" ووزير الموارد الطبيعية الروسي "ألكسندر كوزلوف".ولم يكشف التقرير عن تفاصيل البروتوكول، لكن وسائل الإعلام الروسية قالت إن البلدين اتفقا على زيادة عدد رحلات الطيران العارضة والسياحية.وبحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، تحدث "كوزلوف" عن خطط لتنظيم رحلات جوية مباشرة ليس فقط من المناطق الشرقية لروسيا ولكن أيضا من أكبر مدنها.وفي الوقت الحالي، فإن خط الطيران الوحيد بين البلدين يربط بين بيونغ يانغ ومدينة "فلاديفوستوك" الروسية.