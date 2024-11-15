إقامة فعالية تأبينية يوم الأحد لتكريم ذكرى ضحايا منجم سادو الياباني

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ستُقام فعالية تذكارية يوم الأحد القادم في جزيرة "سادو" اليابانية لتكريم ذكرى عُمّال مناجم "سادو"، بمن في ذلك الكوريون الذين أجبروا على العمل هناك خلال فترة الاستعمار الياباني.وقالت اللجنة المكلفة بتنظيم هذا الحدث أمس الأربعاء إن المراسم ستقام في مدينة "سادو" في تلك الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الغربي لليابان.وسوف تشهد الفعالية حضور مسؤولين من الحكومتين المحلية والمركزية في اليابان، بالإضافة إلى مجموعات مدنية، بينما سيشارك من كوريا الجنوبية مسؤولون حكوميون وأفراد من أسر العمال القسريين الراحلين.وكانت كوريا الجنوبية قد وافقت على تصنيف ذلك المنجم ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو بشرط أن تتخذ اليابان خطوات لإطلاع زوارها الأجانب على التاريخ الكامل للمنجم، بما في ذلك إقامة أحداث تذكارية.وكان من المقرر أن يقام الحفل في شهر سبتمبر الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الانتخابات وغيرها من الأحداث في اليابان.