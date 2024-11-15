تمديد إجازة رعاية الأطفال في كوريا إلى 18 شهرا

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سيحق للآباء في كوريا الجنوبية الذين قضوا 3 أشهر على الأقل في إجازة رعاية الأطفال أن يقوموا بتمديدها إلى 18 شهرا بدلا من فترة الـ12 شهرا الحالية.وأصدرت وزارة العمل إشعارا عاما أمس الأربعاء تعلن فيه عن هذا التغيير، إلى جانب تعديلات أخرى على القوانين الأقل درجة، اعتبارا من 23 فبراير 2025.وقد تم سن حزمة من 3 مشروعات قوانين تهدف إلى دعم الأسر التي لديها أطفال بعد إقرارها في البرلمان في سبتمبر الماضي.وسوف يتم تمديد الإجازة الحالية التي تبلغ 90 يوما قبل الولادة وبعدها، إلى 100 يوم للأطفال المبتسرين الذين يحتاجون إلى علاج في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، كما سيتم تطبيق نظام ساعات العمل المخفضة خلال فترة الحمل، والذي يطبق حاليا قبل الأسبوع الثاني عشر وبعد الأسبوع السادس والثلاثين فقط، طوال فترة الحمل بأكملها للنساء المعرضات لخطر كبير.وسوف تتمكن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض أو ولادة جنين ميت من الحصول على إجازة لمدة 10 أيام بدلا من 5 أيام.