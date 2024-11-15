5.8% ارتفاعا في الصادرات الكورية خلال أول 20 يوما من نوفمبر

Photo : YONHAP News

زادت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 5.8% خلال أول 20 يوما من شهر نوفمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم بعنوان "وضع الصادرات والواردات في أول 20 يوما من نوفمبر"، أن قيمة الصادرات بلغت 35 مليارا و611 مليون دولار بزيادة نسبتها 5.8% مقارنة مع العام الماضي. وحسب القطاعات، زادت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات بـ42.5%، لتمثل 21.7% من إجمالي قيمة الصادرات الكورية، وبلغت نسبة الزيادة في صادرات السفن 77.1%، وملحقات الكمبيوتر 73.5%، بينما بلغت نسبة الانخفاض في صادرات السيارات 17.7%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية 12.2%. ونتيجة لانخفاض أسعار النفط الدولية، انخفضت قيمة الصادرات الكورية من المنتجات البترولية بنسبة 10.4%. وحسب الدول، بلغت نسبة الزيادة في الصادرات الكورية إلى الصين 3.5%، وفيتنام 16.3%، بينما بلغت نسبة الانخفاض في الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة 2.5% واليابان 0.6%.ومن ناحية أخرى، بلغت قيمة الواردات الكورية خلال الـ20 يوما الأولى من نوفمبر 34 مليارا و813 مليون دولار، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت قيمة الواردات من أشباه الموصلات بـ23.4%، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات 134.8%، بينما انخفضت قيمة واردات الطاقة، مثل النفط الخام والغاز والفحم، بنسبة 17.2%.وبذلك يكون الميزان التجاري الكوري قد حقق فائضا قدره 798 مليون دولار.