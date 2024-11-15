إقامة مهرجان سيول الشتوي لعام 2024 في 6 مواقع وسط سيول

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تقرر إقامة "مهرجان سيول الشتوي لعام 2024" في 6 مواقع في وسط مدينة سيول، بما في ذلك منطقة "كوانغ هوا مون".وقالت بلدية سيول إنها ستعقد المهرجان لمدة 24 يوما بدءا من يوم 13 ديسمبر وحتى 5 يناير، من خلال ربط 6 مواقع، هي: كوانغ هوا مون، وساحة كوانغ هوا مون، وجدول تشونغ كيه، وبلازا سيول، وبلازا دي دي بي، وسرادق بو شين غاك.الجدير بالذكر أن "مهرجان سيول الشتوي" عبارة عن مهرجان شتوي للأضواء، وقد أقيم لأول مرة في العام الماضي من خلال جمع الأحداث الشتوية التي كانت منتشرة سابقا في جميع أنحاء سيول وربطها بموضوعات وجداول زمنية معينة، وقد زاره 7 ملايين و400 ألف شخص.وفي هذه المرة يتم التخطيط لإقامة حدث للعد التنازلي للعام الجديد بحيث يقوده المواطنون، وفي اللحظة التي يرن فيها جرس ليلة رأس السنة الجديدة، تخطط البلدية لإنشاء "شمس منتصف الليل" بقطر 30 مترا خلف سرادق "بو شين غاك"، وهو ضعف حجمها مقارنة بالعام الماضي. وفي ساحة كوانغ هوا مون، سيتم تنظيم سوق خاصة لعيد الميلاد حول شجرة كبيرة لعيد الميلاد يبلغ طولها 14 مترا.كما تخطط إدارتا "ساحة كوانغ هوا مون" و"بلازا دي دي بي" لاستخدام لوحات قماشية ضخمة لعرض أعمال عدد من فناني الإعلام من جميع أنحاء العالم.