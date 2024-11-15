تقرير يكشف عن شخصية قائد القوات الكورية الشمالية المرسلة إلى روسيا

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نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليومية الأمريكية مقالا بعنوان "كوريا الشمالية ترسل رجلا سريا لقيادة جيشها في المعارك ضد أوكرانيا"، نقلت فيه عن مصادر حكومية كورية جنوبية وأوكرانية قولها إنه الجنرال "كيم يونغ بوك" نائب رئيس أركان الجيش الكوري الشمالي، وهو أحد المقربين من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وكان واحدا من بين 3 ضباط رفيعي المستوى رافقوا القوات الكورية الشمالية إلى روسيا الشهر الماضي.وأشار التقرير إلى أن كيم لم يظهر أو يتم ذكره في وسائل الإعلام إلا نادرا حتى الآن، خلافا لضباط النخبة في كوريا الشمالية الذين يظهرون غالبا في وسائل الإعلام ويتم التعامل معهم وكأنهم "نجوم". وبحسب الصحيفة، فإن المعلومات عن الجنرال كيم غير كافية، حيث لم يُعرف عنه سوى اسمه ومنصبه في البيانات الخاصة بـ680 مسؤولا كوريا شماليا، والتي حصلت عليها الحكومة الكورية الجنوبية.ونقل التقرير عن "جون كيونغ جو" الباحث في المعهد الكوري لتحليلات الدفاع في سيول قوله إن السبب وراء إبقاء المعلومات ذات الصلة به سرية قد يرجع إلى أنه ظل يقود القوات الخاصة الكورية الشمالية التي تنفذ مهام سرية في أثناء الحروب.وتوقع خبراء في قضايا شبه الجزيرة الكورية أن تزداد مكانته في المستقبل، حيث إنه حصل على قيادة القوات الكورية الشمالية المرسلة إلى روسيا بناء على زيادة ثقة الزعيم الكوري بشكل مضطرد.