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الدولية

إغلاق السفارات الأجنبية لدى كييف مؤقتا بسبب معلومات عن غارات واسعة النطاق

Write: 2024-11-21 14:23:49Update: 2024-11-21 14:42:23

إغلاق السفارات الأجنبية لدى كييف مؤقتا بسبب معلومات عن غارات واسعة النطاق

Photo : YONHAP News

تم إغلاق  السفارات  الأجنبية لدى  العاصمة  الأوكرانية كييف،  بشكل  مؤقت،  بعدما  انطلق  تحذير  من  غارة  جوية  فوق  سمائها، صباح  أمس  الأربعاء.
جاء ذلك  في  أعقاب  قيام  أوكرانيا بقصف  أراضٍ  روسية  بصواريخ  "أتاكمز"  الأمريكية، ومن  ثم  هجوم  الجيش  الروسي على  أوكرانيا  بطائرات الدرون  والصواريخ.
وأعلنت  السفارة الأمريكية  في  كييف  أنها  تلقت  معلومات  حول  احتمال  شن  غارات  جوية  واسعة  النطاق في  جميع  أنحاء  أوكرانيا،  وأمرت  موظفي  السفارة بتعليق  العمل  والتوجه إلى  الملاجئ،  كما  أغلقت  إسبانيا وإيطاليا  واليونان  وأيرلندا سفاراتها  أيضا.
ومن جانبها،  قالت  سفارة  كوريا  الجنوبية في  كييف  إن  عدد  حالات  تدمير  البنية التحتية  المدنية  والإصابات بين  المدنيين  في  أوكرانيا  آخذ  في  الازدياد، وطلبت  من  الكوريين المقيمين  هناك  بإيلاء اهتمام  خاص  لسلامتهم الشخصية.  يذكر  أنه  يوجد  في  أوكرانيا  حاليا  100  مواطن  كوري،  وقد  ظلت  السفارة الكورية  مفتوحة  وتعمل  بشكل  طبيعي.
ومن ناحية  أخرى،  نفى  جهاز  المخابرات العامة  الأوكراني  المعلوماتِ حول  شن  غارة  جوية  واسعة  النطاق  باعتبارها معلومات  مضللة  نشرتها روسيا،  مشيرا  إلى  أن  ذلك  جاء  ضمن  الحرب  النفسية الروسية.  لكن  المراقبين يحذرون  من  مواصلة روسيا  غاراتها  الجوية على  منشآت  البنية التحتية  للطاقة  خلال  فصل  الشتاء لتثبيط  نفسية  الشعب  الأوكراني  وإضعاف قدراته  الحربية.
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