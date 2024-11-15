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الحكومة الكورية تؤكد عدم تخليها عن الحوار مع المجتمع الطبي

Write: 2024-11-21 14:24:35Update: 2024-11-21 14:45:13

الحكومة الكورية تؤكد عدم تخليها عن الحوار مع المجتمع الطبي

Photo : YONHAP News

قررت  الحكومة  الكورية الجنوبية  استبعاد  أطباء  الصحة  العامة الذي  يعملون  في  المناطق  الضعيفة طبيا  مثل  الجزر، من  التعيين  الخاص  بالحفاظ  على  نظام  الرعاية الطبية  الطارئة.
وكشف  "باك  مين  سو"  النائب الثاني  لوزير  الصحة  والرعاية  الاجتماعية، عن  خطة  لتحسين نظام  إرسال  أطباء  الصحة  العامة والأطباء  العسكريين،  في  تصريحات  أدلى  بها  خلال  اجتماع  عقد  اليوم  للتعامل مع  الإضراب  الجماعي للأطباء.  وتقوم  وزارة  الصحة  حاليا  بإرسال  أطباء  الصحة  العامة والأطباء  العسكريين  إلى  المؤسسات  الطبية التي  تعاني  من  نقص  القوى  العاملة  للحفاظ على  نظام  الرعاية الطبية  الطارئة  بعد  الاستقالات  الجماعية للأطباء  المتدربين.
وطلب  "باك"  من  الجمعية  الطبية الكورية  وجمعية  الأطباء المتدربين  المشاركةَ  في  الهيئة  الاستشارية التي  تشمل  الأحزاب السياسية  والحكومة  والقطاع الطبي،  مؤكدا  على  أن  الحكومة سوف  تواصل  الحوار مع  المجتمع  الطبي.
وقال  إن  الحكومة لن  تتخلى  عن  الحوار  لتطبيع أعمال  الرعاية  الطبية، كما  ستستمر  في  التواصل  لإيجاد حلول. 
وكرر  باك  دعوة  الحكومة  للمنظمات الطبية  الأخرى،  مثل  الجمعيات  الطبية والأطباء  المتدربين،  للمشاركة في  الهيئة  الاستشارية.
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