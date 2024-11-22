كيم جونغ أون يجدد انتقاداته ضد الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن تجربته السابقة في المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تؤكد سوى سياساتها العدوانية والعدائية ضد كوريا الشمالية.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، عن "كيم" هذه التصريحات التي أدلى بها أمس في خطاب ألقاه في حفل افتتاح معرض للأسلحة بعنوان "معرض التطوير الدفاعي 2024" في بيونغ يانغ، حيث ادعى أن بيونغ يانغ ذهبت بالفعل إلى أبعد مدى ممكن في التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن النتيجة لم تؤكد استعداد القوة العظمى للتعايش، بل أكدت سياساتها العدائية الثابتة.ويقول المراقبون إن تصريحات "كيم" تستبعد التكهنات بشأن استئناف محتمل للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد إعادة انتخاب "دونالد ترامب".وأعاد الزعيم الكوري الشمالي التأكيد على التزامه بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، قائلا إن شبه الجزيرة الكورية لم تواجه من قبل مخاطر نشوب حرب نووية كما هو الحال الآن.