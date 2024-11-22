إصابة جنرال كوري شمالي في غارة أوكرانية على منطقة روسية

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قالت تقارير إعلامية إن جنرالا كوريا شماليا رفيع المستوى قد أصيب في غارة أوكرانية مؤخرا على منطقة "كورسك" الروسية.ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أمس الخميس نقلت فيه هذه المعلومات عن مسؤولين غربيين.ووفقا للتقرير، تعد هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها مسؤولون غربيون أن ضابطا كوريا شماليا رفيع المستوى قد سقط ضحية في الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد، منذ أن نشرت كوريا الشمالية حوالي 10 آلاف جندي في روسيا الشهر الماضي.ولم يكشف المسؤولون الغربيون عن هوية الضابط الكوري الشمالي أو درجة الإصابة.وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" قد قال في مؤتمر صحفي بعد قمة المجموعة السياسية الأوربية في المجر في السابع من نوفمبر، إن كوريا الشمالية شهدت "خسائر" بالفعل في صفوفها في منطقة "كورسك" الروسية، في قتالها ضد القوات الأوكرانية.