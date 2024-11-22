الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

إصابة جنرال كوري شمالي في غارة أوكرانية على منطقة روسية

Write: 2024-11-22 11:08:51

إصابة جنرال كوري شمالي في غارة أوكرانية على منطقة روسية

Photo : YONHAP News

قالت تقارير إعلامية إن جنرالا كوريا شماليا رفيع المستوى قد أصيب في غارة أوكرانية مؤخرا على منطقة "كورسك" الروسية.
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أمس الخميس نقلت فيه هذه المعلومات عن مسؤولين غربيين.
ووفقا للتقرير، تعد هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها مسؤولون غربيون أن ضابطا كوريا شماليا رفيع المستوى قد سقط ضحية في الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد، منذ أن نشرت كوريا الشمالية حوالي 10 آلاف جندي في روسيا الشهر الماضي.
ولم يكشف المسؤولون الغربيون عن هوية الضابط الكوري الشمالي أو درجة الإصابة.
وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" قد قال في مؤتمر صحفي بعد قمة المجموعة السياسية الأوربية في المجر في السابع من نوفمبر، إن كوريا الشمالية شهدت "خسائر" بالفعل في صفوفها في منطقة "كورسك" الروسية، في قتالها ضد القوات الأوكرانية.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;