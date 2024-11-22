محادثات بين وزيريْ دفاع كوريا الجنوبية واليابان في لاوس

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عقد وزير الدفاع الكوري "كيم يونغ هيون" محادثات مع نظيره الياباني "جين ناكاتاني" أمس الخميس في لاوس.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، عقد "كيم" محادثات مع وزير الدفاع الياباني أمس الخميس على هامش اجتماعات وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا.واتفق الجانبان على أن يزور "ناكاتاني" كوريا الجنوبية قبل نهاية هذا العام، على أن يتم تحديد التفاصيل لاحقا. وسوف تكون تلك أول زيارة يقوم بها وزير دفاع ياباني لكوريا منذ عام 2015.وخلال محادثات الأمس، أدان "كيم" و"ناكاتاني" تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، واتفقا على التعاون الوثيق لوقفه بدعم من المجتمع الدولي.واتفق الجانبان أيضا على ضرورة التواصل والتعاون الوثيق بين البلدين، وكذلك مع الولايات المتحدة، وسط تصاعد تهديدات كوريا الشمالية وتطوير قدراتها النووية والصاروخية.