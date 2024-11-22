الرئيس يون يتعهد بفتح عصر جديد للطبقة المتوسطة من خلال حل الاستقطاب

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في أول نشاط رسمي بعد عودته من جولة خارجية لحضور قمة آبيك وقمة مجموعة العشرين، أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الجمعة على أهمية حل مشكلة الاستقطاب خلال النصف الثاني من فترة رئاسته.وكان الرئيس "يون" قد أعرب قبل جولته الخارجية عن عزمه القوي لحل مشكلة الاستقطاب خلال النصف الثاني من فترته الرئاسية.وقال "يون" إن الحكومة ستفتح عصرا جديدا للطبقة المتوسطة عن طريق تنشيط الاقتصاد من خلال حل مشكلة الاستقطاب، بحيث تعمل على تسريع الإصلاحات الرئيسية الأربعة المتعلقة بنظام معاشات التقاعد الوطني، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية الأربعة تعد مهاما يجب إكمالها في أقرب وقت ممكن لتحقيق مجتمع مستدام.وقال الرئيس "يون" إن الحكومة ستكمل أولا مهام الإصلاح الطبي في غضون هذا العام، مشددا على عزمه استكمال إصلاح نظام الرعاية الصحية خلال فترة رئاسته.ومن جانبه، أكد المكتب الرئاسي أن الحكومة قد تقوم بتعزيز دور التمويل في حل مشكلة الاستقطاب وتباطؤ النمو الاقتصادي بدءا من العام القادم، ملمحا بذلك إلى إمكانية تخصيص ميزانية تكميلية إضافية.