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الدولية

الصين تدرس إعفاء اليابانيين من تأشيرة الدخول قصيرة الأجل

Write: 2024-11-22 12:29:32Update: 2024-11-22 14:02:04

الصين تدرس إعفاء اليابانيين من تأشيرة الدخول قصيرة الأجل

Photo : YONHAP News

تدرس الحكومة الصينية إعفاء المواطنين اليابانيين من تأشيرة الدخول قصيرة الأجل، بعد أن اتخذت إجراء مماثلا لـ9 دول أخرى بما فيها كوريا الجنوبية.
ونقل تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليومية اليابانية عن مصادر مسؤولة قولها إن وكالات السفر الصينية تتوقع أن تعلن الحكومة الصينية عن استئناف إعفاء المواطنين اليابانيين من تأشيرة الدخول في غضون شهر نوفمبر الجاري.
وكانت بكين قد قررت إعفاء مواطني كل من اليابان وسنغافوره وبروناي من تأشيرة الدخول على أن تقل مدة الزيارة عن 15 يوما، لكنها علقت ذلك الإعفاء في شهر مارس من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
وبعد ذلك قررت الصين إعفاء مواطني 30 دولة آسيوية وأوربية من تأشيرة الدخول منذ العام الماضي لجذب المزيد من السياح الأجانب ضمن الجهود الرامية إلى التغلب على ركودها الاقتصادي.
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