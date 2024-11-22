كوريا الجنوبية تحتفل بيوم الكيمتشي

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اقامت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية مراسم احتفالية اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم المخلل الكوري "كيمتشي".وكانت الحكومة الكورية قد خصصت في عام 2020 يوم الثاني والعشرين من نوفمبر للاحتفال بيوم الكيمتشي كيوم وطني، ضمن الجهود الرامية إلى الترويج لقيمة الكيمتشي وتميزه داخل وخارج البلاد.كما تم تخصيص يوم الكيمتشي في 15 منطقة بأربع دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا.وقالت الوزارة إن قيمة صادرات الكيمشي هذا العام شهدت زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي، بفضل زيادة الاهتمام بالكيمتشي تماشيا مع توسع انتشار موجة الثقافة الكورية على مستوى العالم.وأوضحت وزيرة الزراعة "سونغ مي ريونغ" أن الحكومة ستدعم صناعة الكيمتشي لتكون صناعة مستدامة.