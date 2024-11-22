بوتين يقول إن روسيا أطلقت صاروخا متوسط المدى على أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن بلاده أطلقت صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى على أوكرانيا.ونقل تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء عن "بوتين" قوله في خطاب تلفزيوني أمس الخميس إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى على إحدى المرافق العسكرية الأوكرانية، ردا على القصف الأوكراني باستخدام صواريخ أمريكية وبريطانية، والأعمال العدائية الغربية.وقال "بوتين" إن الصاروخ الروسي المزود برأس حربي غير نووي تفوق سرعته سرعة الصوت ويُطلق عليه اسم "أوريسينك"، وقد ضرب مركز قيادة عسكريا في أوكرانيا.وأضاف أن هذا الصاروخ يمكن أن تصل سرعته إلى 10 ماخ، أي أكثر من 7 آلاف ميل في الساعة.وكانت القوات الأوكرانية قد زعمت في وقت سابق أن روسيا أطلقت على أوكرانيا صاروخا باليستيا عابرا للقارات.