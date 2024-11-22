كوريا الشمالية تدين قرار لجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان

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أدانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية القرار الذي أصدرته اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة، بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ووصفته بأنه "استفزاز سياسي يشوّه الواقع".ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن كوريا الشمالية تعتبر "تبني هذا القرار بشأن حقوق الإنسان فيها، بقيادة الولايات المتحدة وأتباعها، استفزازا سياسيا خطيرا ينتهك كرامة الدولة وسيادتها، وأنها تدينه بشدة وترفضه بشكل مطلق".وأشار المتحدث إلى أن قرار الأمم المتحدة يشمل لأول مرة انتقادا للقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية في كوريا الشمالية، وأدان المتحدث تدخل القرار في التدابير التشريعية الهادفة إلى حماية الثقافة والأخلاق السليمة في كوريا الشمالية.وكانت اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة قد تبنت أول من أمس الأربعاء بالإجماع ودون إجراء تصويت، قرارا ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويطالب بالإعادة الفورية لجميع المختطفين، وذلك للعام العشرين على التوالي.