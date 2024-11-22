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السياسية

وزراء دفاع 5 دول يناقشون التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

Write: 2024-11-22 13:34:13Update: 2024-11-22 14:03:30

وزراء دفاع 5 دول يناقشون التعاون الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

Photo : YONHAP News

عقد وزراء الدفاع من كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين، أول اجتماع بينهم أمس الخميس في فينتيان عاصمة لاوس، حيث بحثوا سبل تعزيز التعاون المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأكد الوزراء الخمسة التزام دولهم المشترك بتعزيز الرؤية التي تهدف إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة حرة ومفتوحة وآمنة ومزدهرة، حيث يتم احترام القانون الدولي وسيادة كل دولة.
كما شددوا على أهمية التعاون الوثيق متعدد الأطراف من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، والتعاون الإقليمي بقيادتها.
وسلط الاجتماعُ الضوءَ على الإنجازات التي تحققت في التعاون الدفاعي بين الدول الخمس، وأكد مجددا الرغبة في مواصلة التعاون بينها في المستقبل.
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