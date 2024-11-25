إنفيديا تسعى للتصديق على شرائح ذاكرة الذكاء الاصطناعي من سام سونغ

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قال "جينسن هوانغ" الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" إن شركته تعمل بأسرع ما يمكن للتصديق على شرائح ذاكرة الذكاء الاصطناعي من شركة "سام سونغ" للإلكترونيات.وأوضح تقرير صادر عن شبكة "بلومبرغ نيوز" أن "هوانغ" أدلى بهذه التصريحات خلال حدث أقامته جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، حيث قال إن شركة "إنفيديا" تراجع عروض شركة سام سونغ لشرائح "إتش بي إم 3 إي" ذات الثماني طبقات والاثنتي عشرة طبقة. وكانت شركة سام سونغ للإلكترونيات قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي حول أرباحها في الربع الثالث من هذا العام يوم 31 أكتوبر الماضي، أنها تنتج تلك الشرائح حاليا بكميات كبيرة، وأنها حققت "تقدما ملموسا" في تلبية متطلبات اختبار الجودة لـ"عميل رئيسي"، في إشارة واضحة إلى شركة "إنفيديا".ومع ذلك، قال التقرير إن "سام سونغ" لم تُذكر كشريك رئيسي من قبل شركة إنفيديا، حيث أشار هوانغ فقط إلى مشاركات "إنفيديا" مع كل من "تي إس إم سي"، و"أمفينول"، و"إس كي هاينكس"، و"فوكسون" و"مايكرون" و"ديل".وحاليا، تعد شركة "إس كي هاينكس" الكورية المورد الرئيسي لشرائح "إتش بي إم" لشركة "إنفيديا".