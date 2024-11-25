حُكم قضائي ضد سام سونغ بدفع 118 مليون دولار لشركة أمريكية

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صدر حكم قضائي ضد شركة سام سونغ للإلكترونيات يأمرها بدفع 118 مليون دولار لشركة ذاكرة الكمبيوتر الأمريكية "نيتليست" في دعوى قضائية بشأن براءات الاختراع.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أن هيئة محلفين اتحادية في منطقة "مارشال" بولاية "تكساس" قد أصدرت ذلك الحكم في الدعوى القضائية بشأن تكنولوجيا تحسين معالجة البيانات في شرائح الذاكرة عالية الأداء.وقد قررت هيئة المحلفين أن انتهاك سام سونغ كان متعمدا، مما قد يؤدي إلى زيادة القاضي للغرامة بما يصل إلى ثلاثة أضعاف.وكانت شركة نيتليست التي يقع مقرها في كاليفورنيا، قد رفعت تلك الدعوى في عام 2022، حيث قالت إن وحدات ذاكرة سام سونغ المستخدمة في خوادم الحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات كثيفة البيانات تنتهك براءات اختراعها.وجاء هذا الحكم بعد حكم بقيمة 303 ملايين دولار ضد سام سونغ لشركة نيتليست في قضية ذات صلة خلال العام الماضي.كما فازت شركة نيتليست بتعويض قدره 445 مليون دولار من شركة "مايكرون" لصناعة الرقائق في شهر مايو الماضي في دعوى قضائية منفصلة بشأن بعض براءات الاختراع نفسها.