رئيس الحزب المعارض ينتظر الحكم في قضية التحريض على شهادة الزور

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تحكم محكمة محلية في قضية التحريض على شهادة الزور ضد رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وستعقد محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع للحكم في القضية في الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الاثنين، بعد عشرة أيام من الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة الكذب خلال حملة الانتخابات الرئاسية السابقة عندما كان مرشحا.وقد تم توجيه الاتهام إلى رئيس الحزب الديمقراطي في أكتوبر من العام الماضي بتهمة تحريض "كيم جين سونغ" سكرتير عمدة مدينة "صونغ نام" السابق، على تقديم شهادة زور لصالحه في فبراير 2019، في قضية انتهاك قانون الانتخابات التي تورط فيها. ويَزعم "لي" أنه طلب من السكرتير فقط الإدلاء بشهادته وفقا لما يتذكره، بينما شهد السكرتير في المحكمة في يناير الماضي أنه كذب بناء على طلب "لي".وطلبت النيابة العامة من المحكمة في سبتمبر الماضي الحكم على "لي" بالسجن لمدة ثلاثة أعوام. وإذا أصدرت المحكمة حكما بالسجن عليه فسوف يتم تجريده من مقعده البرلماني، كما سيتم منعه من الترشح لمنصب عام، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حتى يتم تخفيف الحكم.