مصنع بوسكو في بوهانغ يشهد ثاني حريق خلال أسبوعين

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اندلع حريق يوم أمس الأحد في مصنع بوسكو في مدينة بوهانغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ بجنوب شرق كوريا، بعد أسبوعين فقط من اندلاع حريق سابق.وقالت سلطات الإطفاء إنها تلقت تقريرا عن الحريق في فرن "فاينكس" الثالث في مصنع الصلب في الساعة 11:18 من مساء الأحد.وتم احتواء الحريق بحلول الساعة 12:17 من صباح اليوم الاثنين، وتم إخماده تماما بعد حوالي ساعتين، مع نشر 21 شاحنة إطفاء وحوالي 50 رجل إطفاء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وتعمل سلطات الإطفاء حاليا على تحديد السبب الدقيق للحريق ومدى الضررالناجم عنه.وكان نفس المصنع قد شهد اندلاع حريق من قبل في يوم 10 نوفمبر الجاري، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين وإلحاق بعض الأضرار بالمنشأة.