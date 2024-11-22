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السياسية

كوريا الجنوبية تقيم حفلا تذكاريا منفصلا لضحايا العمل القسري في مناجم سادو

Write: 2024-11-25 10:35:27Update: 2024-11-25 13:46:31

كوريا الجنوبية تقيم حفلا تذكاريا منفصلا لضحايا العمل القسري في مناجم سادو

Photo : YONHAP News

أقامت الحكومة الكورية الجنوبية حفلها الخاص اليوم الاثنين في اليابان لإحياء ذكرى الكوريين الذين أجبروا على العمل في مناجم سادو اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أن قاطعت كوريا حدثا تذكاريا استضافته اليابان في اليوم السابق.
وأقامت كوريا الجنوبية الحدث صباح اليوم الاثنين في موقع كان في السابق سكنا لضحايا العمل القسري الكوريين في جزيرة سادو في محافظة نيغاتا.
وحضر الحدث السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان "باك تشول هي" وتسعة أفراد من أسر الضحايا.
وقد قاطعت كوريا الجنوبية الحفل الذي أقيم أمس الأحد ونظمته الحكومة المحلية في اليابان، وذلك في استجابة واضحة لخطط طوكيو لإرسال نائب وزير الخارجية "أكيكو إيكوينا" إلى الحدث كممثل لها. وفي عام 2022، زار إيكوينا ضريح ياسوكوني المثير للجدل، والذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين، بمن في ذلك مجرمي الحرب من الدرجة الأولى.
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