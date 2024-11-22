صادرات كوريا الجنوبية تشهد زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات والسيارات ارتفاعا كبيرا، بالتوازي مع زيادة قيمة الصادرات للشهر الثالث عشر على التوالي.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إن قيمة الصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام بلغت 565.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت الوزارة إلى أن الميزان التجاري الكوري سجل فائضا لـ17 شهرا متتالية، وقد بلغت قيمته خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام 39.6 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2018.وحسب السلع، شهدت 9 أنواع من المنتجات التصديرية الكورية الرئيسية زيادة خلال نفس الفترة، حيث سجلت صادرات أشباه الموصلات أعلى مستوياتها، فيما بلغت صادرات السيارات 59.1 مليار دولار في أول 10 أشهر من هذا العام ، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق أيضا.وبلغت قيمة صادرات السفن 20 مليار دولار، بزيادة نسبتها 20.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.