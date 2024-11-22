كوريا الشمالية وروسيا توقعان بروتوكولا بشأن التبادلات الرياضية

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وقعت كوريا الشمالية وروسيا بروتوكولا لتعزيز التبادلات الرياضية بينهما خلال العام القادم.وطبقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم توقيع هذا البروتوكول في اجتماع عُقد اليوم الاثنين بين وزير الرياضة الكوري الشمالي "كيم إيل كوك" ونظيره الروسي "ميخائيل ديغتياريف" في قاعة "مان سو ديه" في بيونغ يانغ، بحضور نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي "أو كوانغ هيوك"، والسفير الروسي لدى بيونغ يانغ "ألكساندر ماتسيغورا".ورغم أن التقرير لم يوضح تفاصيل البروتوكول، إلا أنه من المتوقع أن يتضمن خططا للعام القادم تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في أنواع الرياضة.وكانت السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية قد صرحت يوم الجمعة الماضي بأن بروتوكول التبادلات الرياضية سيشمل تنظيم أحداث رياضية مشتركة، وتدريب الكوادر الرياضية، وزيادة السياحة الرياضية.جاء ذلك بعد أن وقعت كوريا الشمالية وروسيا معاهدة للمشاركة الإستراتيجية الشاملة في شهر يونيو الماضي.