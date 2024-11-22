بوسان تستضيف اجتماعا دوليا لإعداد اتفاقية للتصدي للنفايات البلاستيكية

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افتتح اليوم الاثنين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية الاجتماعُ العام الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية المسؤولة عن إعداد الاتفاقية الدولية للتصدي للنفايات البلاستيكية، وسيستمر انعقاده حتى الأول من ديسمبر.وسوف يتم خلال اجتماع بوسان بحث النص النهائي للاتفاقية التي بدأ المجتمع الدولي في إعدادها منذ شهر مارس من عام 2023، والتي من المتوقع أن تصبح الاتفاقية البيئية الدولية الأكثر تأثيرا منذ أن تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.وتشارك في الاجتماع وفود حكومية من أكثر من 170 دولة، إلى جانب مسؤولين من منظمات غير حكومية.ويشكك بعض المراقبين في إمكانية توصل الدول المشاركة إلى اتفاق حول توقيع الاتفاقية الدولية للتصدي للنفايات البلاستيكية، حيث لا تزال دول العالم على خلاف بشأن بعض القضايا، مثل اللوائح الخاصة بإنتاج البلاستيك والحظر المقترح على استخدام مواد كيميائية معينة.