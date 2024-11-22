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الثقافية

انعقاد أول محادثات بين وزيريْ الثقافة والسياحة الكوري والصيني منذ 6 أشهر

Write: 2024-11-25 15:18:12Update: 2024-11-25 15:32:37

انعقاد أول محادثات بين وزيريْ الثقافة والسياحة الكوري والصيني منذ 6 أشهر

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الثقافة والسياحة والرياضة الكورية أمس الأحد إن الوزير "يو إين تشون" عقد محادثات مع نظيره الصيني "سون يالي"، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي.
وجاءت هذه المحادثات على هامش مشاركة الوزير الكوري "يو" في اجتماع دولي للتبادلات السياحية  في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.
وخلال المحادثات، اقترح الوزير الصيني تنشيط التبادلات بين البلدين من خلال عقد مثل هذه المحادثات بين الوزيرين بشكل منتظم، بالإضافة إلى زيادة التبادلات بين المؤسسات والمنظمات الثقافية والفنية، وتوسيع التبادلات بين شركات البلدين.
ومن جانبه، قال الوزير الكوري إن البلدين سيتمكنان من التقدم المشترك إلى الأسواق الدولية من خلال زيادة التعاون في المجالات الثقافية الشعبية، مشيرا إلى أن تفعيل الأنشطة الثقافية الكورية في الصين سيسهم في تنشيط الاقتصاد الصيني.
واتفق الوزيران على عقد اجتماعات ثقافية وسياحية رفيعة المستوى لتعزيز التبادلات في مجالات الثقافة والفنون والمحتوياتا والسياحة.
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