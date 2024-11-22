اليابان تأسف لقرار كوريا بعدم حضور مراسم إحياء ذكرى ضحايا العمل القسري

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة اليابانية عن أسفها لقرار كوريا الجنوبية بعدم حضور مراسم إحياء ذكرى ضحايا العمل القسري في مناجم سادو المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أعرب المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء "يوشيماسا هياشي" عن أسفه لمقاطعة كوريا الجنوبية تلك المراسم، لكنه أضاف أنه ليس من الضروري أن تشرح كوريا السبب في مقاطعتها.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلّق فيها وزير ياباني على قرار الحكومة الكورية بمقاطعة مراسم إحياء ذكرى ضحايا العمل القسري في مناجم سادو.وكانت اليابان قد وعدت بإقامة مراسم تذكارية سنوية لضحايا العمل القسري الكوريين في مناجم سادو ضمن سعيها للحصول على موافقة كوريا الجنوبية على إدراج تلك المناجم ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.