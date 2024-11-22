روسيا تتوعد بالرد بكل الطرق على إمداد كوريا الجنوبية أوكرانيا بأسلحة فتاكة

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حذرت روسيا من رد قوي على إمداد كوريا الجنوبية أوكرانيا بأسلحة فتاكة.وطبقا لوكالة تاس الروسية للأنباء أمس الأحد، صرح نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه بودينكو" في مؤتمر صحفي بأنه يتوجب على كوريا الجنوبية أن تدرك أن الاستخدام المحتمل لأسلحتها لقتل مواطنين روس سوف يدمر العلاقات بين البلدين تماما.وأضاف أن روسيا سترد بكل الطرق على إمداد كوريا الجنوبية أوكرانيا بأسلحة، محذرا من أنه من غير المرجح أن يعزز هذا أمن كوريا الجنوبية، ودعا سيول إلى تقييم الوضع بعقلانية والامتناع عن اتخاذ خطوات متهورة.وأعرب المسؤول الروسي عن أمل بلاده في أن تعطي الحكومة الكورية أولوية للمصالح الوطنية طويلة المدى بدلا من الاسترشاد بالإغراءات الخارجية الانتهازية قصيرة المدى.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" قد قال إن كوريا الجنوبية لا تستبعد إمداد أوكرانيا بأسلحة ردا على انضمام قوات كورية شمالية لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض البلاد لتأثيرات أمنية خطيرة.