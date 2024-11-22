واشنطن تحذر من إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة

Photo : YONHAP News

قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي "ألكسندرا بيل" إن الوزارة تعتقد أن كوريا الشمالية قد أكملت الاستعدادات لإجراء تجربتها النووية السابعة، وأنها تنتظر قرارا سياسيا بهذا الشأن.وأضافت "بيل" في مؤتمر نظمته الجمعية الكورية يوم الجمعة الماضي في واشنطن، أن هذه التجربة النووية سوف تتسبب في تصعيد التوتر في المنطقة وتهدد الأمن الدولي.وأكدت المسؤولة الأمريكية على أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وتصريحاتها بشأن التهديدات النووية تشير إلى تصميمها على المضي قدما في تطوير أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية.وشددت "بيل" على ضرورة تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للاستجابة لأي هجوم كوري شمالي محتمل، بما في ذلك إمكانية شن هجوم نووي.وأضافت أن تعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية تظل صارمة، مؤكدة أن واشنطن تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.