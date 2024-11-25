المحكمة تبرئ رئيس الحزب المعارض من تهمة التحريض على شهادة الزور

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برّأت محكمة في سيول رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" من تهمة التحريض على شهادة الزور.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية حكما اليوم الاثنين يقضي بأن "لي" غير مذنب في الاتهامات بالضغط على شاهد للإدلاء بشهادة زور في قضية انتهاك قانون الانتخابات في فبراير 2019.وتتناول القضية سلوك "لي" خلال حملته الانتخابية لمنصب حاكم مقاطعة "كيونغ كي" في عام 2018.وكانت النيابة قد طلبت الحكم بالسجن لمدة 3 أعوام ضد رئيس الحزب الديمقراطي.وفي 15 نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة نفسها حكما على "لي" بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد أن أدانته بنشر معلومات كاذبة، في انتهاك لقانون الانتخابات.