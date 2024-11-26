كوريا الجنوبية وماليزيا تؤسسان علاقات مشاركة استراتيجية

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اتفق الرئيس "يون صوك يول" مع رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم" على تأسيس علاقات مشاركة استراتيجية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام القادم.وبعد اختتام المباحثات بين الجانبين أمس الاثنين في المكتب الرئاسي الكوري، كشف الرئيس يون عن الإعلان المشترك بشأن تأسيس علاقات المشاركة الاستراتيجية، حيث قال إن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في المسائل السياسية والأمنية، وكذلك في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والثقافة والتعليم والسياحة والشؤون الإقليمية والدولية، وأضاف أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الدفاعي من خلال الثقة المتبادلة.وطلب الرئيس يون من رئيس الوزراء الماليزي دعم حكومته للشركات الكورية التي ستشارك في مشروعات الدفاع القادمة، مثل المرحلة الثانية من استبدال الطائرات الهجومية الخفيفة، بعد أن قررت ماليزيا في العام الماضي إدخال 18 طائرة هجومية خفيفة من طراز "إف إيه 50" من صنع كوريا الجنوبية.كما اتفق البلدان على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بهدف إبرامها بحلول العام القادم.